Моргенштерну* грозит депортация по «схеме Би-2»

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) грозит депортация из Таиланда в Россию. На Пхукете у артиста запланирован концерт. Ранее участникам группы «Би-2» также хотели запретить депортацию из Таиланда в Израиль и отправить их в Россию.

«Моргенштерну может грозить депортация из Таиланда в Россию «по схеме «Би-2» — через две недели у него концерт на Пхукете», — написал telegram-канал Shot.

В сообщении отметили, что в данный момент юристы артиста пытаются оформить все необходимые документы, чтобы избежать депортации. Отмечается, что концерт Моргенштерна должен состояться 13 февраля.

Ранее участников группы «Би-2» задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Позже встал вопрос об их депортации. Изначально артистов хотели отправить в Израиль, однако позже их решили депортировать в Россию. Через некоторое время источники сообщили, что музыканты все-таки были депортированы в Израиль, поскольку израильский консул договорился с иммиграционными органами Таиланда.