Рэперу Алишеру Моргенштерну* (признан в России иноагентом) может грозить депортация из Таиланда «по схеме «Би-2». Как сообщает Telegram-канал Shot, через две недели у исполнителя запланирован концерт на Пхукете, однако не у всех членов его команды есть рабочие визы — некоторые намеревались въехать в страну по туристической.

Напомним, что на прошлой неделе участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта на Пхукете. Их обвинили в проведении мероприятия без разрешения на работу, оштрафовали и решили депортировать. Всего были задержаны семь человек, среди которых есть граждане России, Австралии и Израиля.

Позднее солист Лева* (настоящее имя Егор Бортник, признан в России иноагентом) улетел в Израиль, поскольку является гражданином этой страны. Остальным музыкантам вылет в Тель-Авив согласовали, однако после отменили — трем участникам команды сейчас грозит депортация в Россию.