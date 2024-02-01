Катя Лель назвала настоящую причину развода с мужем после 15 лет брака
Прошлый год был богат на разводы. Тенденция не обошла стороной певицу Катю Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова, которые прожили вместе 18 лет, 15 из которых в браке. О том, что пара распадается, Super узнал первым — тогда певица отказалась от комментария. Позже она рассказала Андрею Малахову, что устала от недоверия к мужу, который флиртовал с другими женщинами. Но как мы и догадывались, это не основная причина. В интервью Екатерине Гордеевой** певица призналась, что у Игоря проблемы с алкоголем.
Артистка давала мужу не один шанс исправиться, но в какой-то момент поняла, что больше так не может.
«Я сказала себе — ты что, мать Тереза? У него есть свои пороки, которые мне мешали жить. Меня это разрушало, поэтому я приняла жесткое решение для себя. Однажды проснулась и поняла, что больше так жить не хочу», — призналась звезда.
На развод Катя решилась благодаря дочери: 14-летняя Эмилия не стала уговаривать маму сохранить семью, поскольку сама осознавала, что происходит.
Расстались супруги действительно мирно. Ранее Катя вспоминала последнюю встречу с Игорем: «Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили».
* Запрещен в РФ.
** Признана иноагентом.