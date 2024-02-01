Катя Лель назвала настоящую причину развода с мужем

Прошлый год был богат на разводы. Тенденция не обошла стороной певицу Катю Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова, которые прожили вместе 18 лет, 15 из которых в браке. О том, что пара распадается, Super узнал первым — тогда певица отказалась от комментария. Позже она рассказала Андрею Малахову, что устала от недоверия к мужу, который флиртовал с другими женщинами. Но как мы и догадывались, это не основная причина. В интервью Екатерине Гордеевой** певица призналась, что у Игоря проблемы с алкоголем.