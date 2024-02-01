«КП»: Поклонник подарил Бузовой машину за 40 миллионов рублей
Богатый поклонник подарил на день рождения певице и телеведущей Ольге Бузовой минивэн Mercedes. Об этом сообщило издание «КП» со ссылкой на окружение артистки.
Стоимость машины составляет около 40 миллионов рублей. Сама звезда отказалась обсуждать подарок и таинственного поклонника.
Но кое-что журналистам все же удалось узнать. Оказалось, что мужчина уже давно ухаживает за Бузовой. Несколько лет назад он дарил ей дорогие серьги с бриллиантами, но тогда знаменитость не ответила ему взаимностью.
— Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, опять стал ухаживать за Ольгой. В прошлом году он оплатил день рождения ее отца, выкупал для нее ВИП-залы в аэропортах, почти каждый день отправлял ей букеты цветов за 150-200 тысяч рублей, — рассказали друзья певицы.
Помимо машины, он дарил Бузовой и другие подарки, вроде браслета за полмиллиона рублей или туфель за 700 тысяч. Но телеведущая все же предпочитает держать его на расстоянии.
Ольга Бузова давно не состоит в отношениях. Недавно она отправилась в отпуск и начала делиться контентом в своих соцсетях. В одном из роликов звезда в одиночестве танцевала в красной ночной сорочке. Этот пост мотивировал подписчиков пожалеть ее.