Рудковская высказалась о псориазе Ким Кардашьян

«Ким показала свое обострение псориаза. Говорит, что не знает, чем это может быть вызвано, потому что привычный образ жизни и питания не меняла. Даже отсутствие стресса не панацея — а иногда у нее ремиссия и при нарушении рекомендаций. Подобные кожные заболевания вообще непредсказуемая вещь. Они не заразны, но контролировать их сложно, вот даже у подобной звезды не получается. Зато умиляется, что ее псориаз по форме напоминает сердечко. Знаете, уважаю за правду, столько женщин с ним мучаются и стыдятся», — написала Рудковская.