МИД Израиля: счастливы, что смогли вывезти «Би-2» из Таиланда

«Сегодня я встретился с участниками группы "Би-2", одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде. Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — рассказали о своих чувствах в МИД Израиля.