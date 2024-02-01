Глава МИД Израиля высказался о ситуации с депортацией группы «Би-2»

Глава МИД Израиля Исраэль Кац рассказал в соцсети X (бывший Twitter), что встретился с депортированными в страну из Таиланда музыкантами группы «Би-2». Он добавил, что счастлив тому, что ситуация с исполнителями завершилась благополучно.

Полиция Таиланда 24 января задержала группу «Би-2» после концерта на Пхукете на фоне отсутствия у них разрешения на трудовую деятельность в стране. 31 января музыкантов депортировали в Израиль.

Глава МИД отметил, что в четверг, 1 февраля, встретился с участниками «Би-2», «одной из ведущих» русскоязычных групп.

«Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — подчеркнул Исраэль Кац.

Министр пояснил, что Израиль — единственная страна на планете, которая никогда не бросает своих граждан на произвол судьбы. «Музыка победит», резюмировал глава ведомства.

Напомним, что ранее в Израиль уехал юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Следом за ним улетела певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри.