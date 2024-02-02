«Би-2» решили не пускать журналистов из РФ на пресс-конференцию

Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Симона Гальперин прокомментировала недопуск журналистов из РФ на пресс-конференцию группы "Би-2". Ее цитирует ТАСС.

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По словам посла, Израиль не отказывал российским журналистам в посещении пресс-конференции. Решение не пустить представителей РФ приняла сама рок-группа.

"А это не МИД [не пустил], я думаю, что сама группа не хотела. У Израиля никаких возражений нет, наоборот, журналисты были аккредитованы", — объяснила она.

Кроме того, добавила Гальперин, вопрос с видом на жительство в Израиле для участников "Би-2" будет решаться в общем порядке.

После скандала с задержанием "Би-2" после нарушения визового режима в Таиланде, группа прибыла в Израиль. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами и заявил, что их спасли от экстрадиции и последующего заключения. Российских журналистов на встречу не пустили.