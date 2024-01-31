В Таиланде заявили, что «Би-2» арестовали не за политику

Заместитель главы Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда генерал-майор Пхаттхана Нучанат заявил, что российскую рок-группу «Би-2» задержали за нарушение закона, а не по политическим причинам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Такое заявление Нучанат сделал во время брифинга с журналистами. По его словам, арест российских музыкантов полностью соответствовал законодательству Таиланда.

«Арест музыкантов был произведен в провинции Пхукет сотрудниками иммиграционной полиции, действовавшими в полном соответствии с законом и процедурой: они задержали лиц, нарушивших законодательство, и передали дело органам следствия для произведения последующих следственных действий, политики там не было», — заявил он.

Помимо этого замглавы Иммиграционного бюро также добавил, что после оглашения приговора музыкантов вновь передали иммиграционной полиции для размещения в центре временного содержания. Нучанат подчеркнул, что это также полностью соответствует законам страны.

«Что же касается депортации, на сегодня один из участников группы уже депортирован, но не в Россию, а в третью страну. Остальные находятся в центре временного содержания. Те из них, кто имеет вторые паспорта, то есть паспорта третьих стран, могут запросить депортацию в эти страны, но для этого Таиланд должен получить согласие этих третьих стран принять депортируемых», — объяснил он.

Замглавы также прокомментировал несколько обращений к властям Таиланда от зарубежных правозащитных организаций — правозащитники призывают власти страны предоставить музыкантам возможность выехать самостоятельно, так как депортация в Россию может привести к судебному преследованию по политическим мотивам. На это Нучанат ответил, что в Таиланде иностранным гражданам разрешается отказаться от депортации. Кроме того, музыканты могут обратиться в ООН, чтобы получить статус политического беженца.