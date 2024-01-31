Совбез Таиланда изучает ситуацию вокруг группы «Би-2»

Министр заявил, что вопрос только в том, совершили ли музыканты что-то противозаконное. Если да, то будут приняты соответствующие меры. Вечерняя Москва

Участники "Би-2" были задержаны 24 января в Таиланде после выступления на Пхукете, концерт они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в общей сложности семь человек. Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет 24 января. Суд Пхукета 26 января обязал каждого из участников "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов ($84) за нарушение местного законодательства. ТАСС