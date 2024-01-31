Бабкина заявила, что ее не позвали бы на «голую» вечеринку

Певица Надежда Бабкина заявила, что не пошла бы на "голую" вечеринку блогерши Насти Ивлеевой, и ее бы туда "никто не позвал". Ее слова приводит РИА Новости.

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По словам Бабкиной, она "понятия не имеет", вернется ли народная любовь к Филиппу Киркорову и Лолите после посещения этой вечеринки, и не думает об этом, поскольку думать на эти темы должны сами исполнители.

"Надо думать, что ты делаешь, куда идешь, для какой цели и зачем тебе это надо", - подчеркнула она.

Надежда Бабкина является доверенным лицом Владимира Путина.

До этого певица Надежда Бабкина назвала нумерологию наукой.

По ее словам, она часто обращалась к экспертам в этой области. Бабкина считает, что люди, которые этим занимаются, имеют образования и заканчивали "серьезные факультеты в МГУ".