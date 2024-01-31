Сергей Лазарев отреагировал на новость о долгах перед налоговой

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на новость о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на компанию «Пудель-Штрудель», учредителем которой он является. Соответствующая запись появилась в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Lenta.ru

«Мы перестали арендовать помещение под производство и налоговая приняла решение исключить ООО «Пудель-Штрудель» из реестра. <...> О существовании налоговой задолженности у компании в 47 тыс. рублей мне ничего неизвестно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время», — заявил исполнитель. Газета.Ru