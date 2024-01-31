Появившаяся в Сети информация о том, что в отношении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) проводятся проверки правоохранительными органами, является недостоверной, заявила представитель МВД Ирина Волк. News.ru

"В интернет вброшена информация о том, что полицейские проводят некие проверочные мероприятия в отношении Ярослава Дронова (певец SHAMAN). Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", - написала она в Telegram-канале. ТАСС