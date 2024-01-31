В МВД РФ опровергли проведение проверки в отношении певца SHAMAN

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что информация о том, что полицейские якобы проводят некие проверочные мероприятия в отношении певца SHAMAN (Ярослав Дронов), не соответствует действительности. По её словам, подобные сообщения являются вбросом, в реальности же у полиции нет вопросов «ни к исполнителю, ни к его творчеству». «Я желаю ему творческих успехов! Пользуясь случаем, приглашаю певца принять участие в моей авторской программе «Вам слово с Ириной Волк», - написала она. Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».