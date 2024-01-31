Директор Киркорова словил хейт за провокацию в США

Газета MK.RU сообщает, что директор Филиппа Киркорова Максим Ситник вместе с певцом уехал в США. По данным издания, он исподтишка снял американку, занимающуюся спортом, и был раскритикован подписчиками за такую «провокацию».

© Социальные сети

Как пишет MK.RU, Ситник опубликовал в своих соцсетях видео, на котором гражданка США выполняет спортивные упражнения. При этом, уточнила газета, сам директор спрятался за пальмой, чтобы женщина его не заметила. В публикации говорится, что пользователи возмутились некрасивым поступком Ситника и предположили, что подобные действия не могут соответствовать уровню директора народного артиста России.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко усомнился в том, что Киркорова и Диму Билана лишат почетных званий после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и обвинений в неподобающем поведении. По его мнению, отбирать почетные награды стоит у звезд, допустивших антироссийские высказывания и публично унижавших органы власти и народ. Продюсер добавил, что необходимо разделять понятие «неприемлемое поведение» и аккуратно подходить к нему.