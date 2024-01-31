Лоза о Киркорове после вечеринки: «Короля эстрады развенчали»

Певец Юрий Лоза в беседе с kp.ru заявил, что не завидует Филиппу Киркорову, так как исполнитель, по его мнению, одинокий человек.

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"Есть такое понятие - поза. Киркоров - это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, - это показуха", - отметил Лоза.

Музыкант считает, то теперь "короля эстрады развенчали". Лоза добавил, что из-за случившегося с Киркоровым ни один человек не горюет - даже из тех, кто находился в окружении артиста.

Накануне стало известно, что Киркорова убрали с афиши премии "Золотой граммофон". В прошлом году Киркоров был ведущим "Золотого граммофона" и планировал вернуться в этом году, но после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой артиста убрали с плаката.

19 января сообщалось, что камео Киркорова вырезали из сериала "Сваты" в версии канала "Дом Кино". Перед Новым годом певца также убрали из некоторых праздничных шоу и фильма "Иван Васильевич меняет все".