На Сергея Лазарева подали в суд из-за долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в суд на певца Сергея Лазарева в связи с образованием задолженности. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, на этом фоне компания «Пудель-штрудель», которую Лазарев основал в 2014 году, находится в процессе ликвидации. Также редакции стало известно об аресте счетов. Отмечается, что за время работы фирма накопила долг в размере 46,2 тыс. рублей.

«Еще 90 500 рублей налоговой не донесло ООО «Рижский кофе» — предприятие развивало рестораны + доставляло продукты. Из числа владельцев Лазарев вышел еще в 2019-м, но долги с того времени никуда не делись», — говорится в публикации.

Так, суммарная задолженность артиста составляет более 137 тыс. рублей.

Компания «Пудель-штрудель» занималась продажей десертов для домашних питомцев. В ноябре 2023 года СМИ сообщали, что Лазарев ликвидирует убыточный бизнес.