$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Лева "Би-2"* прилетел в Израиль после задержания группы в Таиланде

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) прибыл в Израиль после задержания коллектива в Таиланде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильского МИД. Газета.Ru

На сегодняшний день Лева Би-2 является единственным артистом, которого освободили из миграционной тюрьмы и разрешили покинуть Таиланд. NSN.FM

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы. News.ru

Шоу-бизнес
Видео
Егор Бортник
Обзор медиа
Россия
Израиль
Таиланд
2