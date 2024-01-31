Лева "Би-2"* прилетел в Израиль после задержания группы в Таиланде

Солист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) прибыл в Израиль после задержания коллектива в Таиланде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильского МИД. Газета.Ru

На сегодняшний день Лева Би-2 является единственным артистом, которого освободили из миграционной тюрьмы и разрешили покинуть Таиланд. NSN.FM