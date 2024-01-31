Лева «Би-2» приехал в Израиль после задержания в Таиланде
Солист группы «Би-2» Лева *(Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) прибыл в Израиль после задержания коллектива в Таиланде. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя израильского МИД.
25 января в Таиланде задержали участников группы "Би-2". Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концентров музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.
На следующий день районный суд провинции Пхукет оштрафовал музыкантов на $588. Тогда же Генеральное консульство РФ на Пхукете заявило, что артистам грозит депортация.
Позже в министерстве иностранных дел Израиля сообщили о намерении помочь участникам "Би-2". Ожидалось, что вместо РФ артистов могут депортировать туда. Однако после визита сотрудников российского консульства правоохранительные органы Таиланда отказались от этой идеи.