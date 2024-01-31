Мартиросян назвал способ вернуть популярность

Комик и шоумен Гарик Мартиросян заявил в беседе с News.ru, что не стоит идти на радикальные меры ради возвращения былой славы.

Мартиросян посоветовал заниматься любимым делом, чтобы вернуть популярность.

"Не идти на поводу у каких-то чужих мыслей, а заниматься именно тем, в чем ты чувствуешь себя, своей профессией", - объяснил артист.

Мартиросян начал свою комедийную карьеру в 1993 году, выступая в команде КВН "Новые армяне". В 2005-м он стал автором и ведущим проекта Comedy Club. В 2017-м артист покинул программу. Юморист участвовал в таких шоу, как "Две звезды", "Прожекторперисхилтон", "Танцы со звездами", "Маска", "Конфетка". Мартиросян также пробовал себя в кино.

Он снимался в картинах "Наш Двор 3", "Наша Russia", "Универ", "СамоИрония судьбы", "Иван Васильевич меняет все".

В марте 2023 года Мартиросян раскрыл причину ухода из Comedy Club. Артист заявил, что "вырос" из проекта. По словам шоумена, он осознал, что перестал быть молодым для участия в программе.