Активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), обвинив музыканта в ЛГБТ-пропаганде (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и оскорблении чувств верующих. Газета.Ru

По его словам, ЛГБТ-пропаганда присутствует в клипе Дронова на песню «Я русский». Активиста возмутили накрашенные глаза певца. Кроме того, в клипе он увидел, как мужчины тянут к Дронову руки, получая возможность дотрагиваться до его интимных мест через одежду. Вечерняя Москва

Кроме того, активист заявил о признаках оскорбления чувств верующих. В клипе SHAMAN есть звуки колокольного звона, при этом в ссылке на ролик на видеохостинге YouTube содержится аббревиатура «FAP», на сленге означающая мастурбацию. NSN.FM