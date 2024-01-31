Бузова рассказала о выматывающих съемках

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что сильно устает после съемок. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Ведущая посетовала, что после рабочего дня слишком быстро засыпает. Также, раскрыла Бузова, утром ей тяжело пробуждаться.

«То ли это такие съемки, эмоционально которые выматывают. То есть ты много очень вкладываешь [в них] энергии. То ли зима», — порассуждала она о причинах происходящего с ней.

При этом, по словам певицы, она не сокращала время на сон. Так, например, недавно она легла в два часа ночи и проснулась в восемь утра, проспав шесть часов. «Не знаю, как это работает», — заключила она.