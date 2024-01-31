Гости «голой вечеринки» Ивлеевой возобновляют концерты

Гости «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой начинают возобновлять концертную деятельность. Как сообщает газета «Известия», первые мероприятия с участием знаменитостей запланированы уже в феврале.

Например, певец Дима Билан выступит 14 и 15 февраля в Crocus City Hall. Информацию об этом подтвердила пресс-агент артиста Марина Цанева. 26 февраля Билан собирается выйти на сцену в Набережных Челнах, после — в Ижевске, Перми, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге.

Первое после вечеринки выступление рэпера Джигана в России состоится 8 марта в клубе «Заварка» в Москве. Также к гастролям по стране готовится исполнительница Лолита Милявская — весной концерты запланированы в Перми, Челябинске, Кургане, Тюмени, Томске, Красноярске и Иркутске.