Андрей Губин рассказал об ухудшении здоровья

Последние пару лет исполнитель Андрей Губин практически не появляется на публике. Мужчина страдает от тяжелого недуга, который изменил его лицо практически до неузнаваемости. В социальных сетях мужчина также не появляется, а с журналистками общается крайне редко.

Медики поставили Губину диагноз «прозолпагия», которой характерны постоянные спазмы. Как-то артист появлялся на шоу Андрея Малахова, где рассказал, что переехал жить за город, чтобы побыть в тишине.

Накануне же артист признался, что сейчас чувствует себя как никогда плохо, а потому не намерен встречаться с представителями СМИ.