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Андрей Губин рассказал об ухудшении здоровья

Последние пару лет исполнитель Андрей Губин практически не появляется на публике. Мужчина страдает от тяжелого недуга, который изменил его лицо практически до неузнаваемости. В социальных сетях мужчина также не появляется, а с журналистками общается крайне редко.

Андрей Губин рассказал об ухудшении здоровья
© РИА Новости

Медики поставили Губину диагноз «прозолпагия», которой характерны постоянные спазмы. Как-то артист появлялся на шоу Андрея Малахова, где рассказал, что переехал жить за город, чтобы побыть в тишине.

Накануне же артист признался, что сейчас чувствует себя как никогда плохо, а потому не намерен встречаться с представителями СМИ.

«Лицо болит, проблемы с дикцией. Все интервью на время отменил», - процитировал Губина «Пятый канал».

Шоу-бизнес
Андрей Губин
Андрей Малахов