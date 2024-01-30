По данным издания, Бортник был в аэропорту в сопровождении нескольких человек и готовился к посадке на рейс в Тель-Авив.

Напомним, что 25 января участников «Би-2» задержали на Пхукете из-за проведения концерта без разрешения на работу. По законодательству Таиланда после оплаты штрафа артисты должны покинуть страну. При этом с последним возникли трудности, поскольку четверо из семи участников имеют не только российские паспорта. Позже сообщалось, что четырех артистов депортируют в Израиль. Помимо депортации всему коллективу «Би-2» грозит запрет на въезд в Таиланд в течение нескольких лет.