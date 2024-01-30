«Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то согласно местному законодательству они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», — пояснили ТАСС.