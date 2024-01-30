Продюсер прокомментировал слухи о богатстве Киркорова

Певец Филипп Киркоров не столь богат, как многие считают. Об этом заявил продюсер Сергей Лавров, передает «Царьград».

Он отметил, что артист всегда «жил одним днем». По большей части это касается вопросов подготовки его нового шоу – на них певец никогда не экономил, добавил собеседник. По его словам, на выступления уходили все деньги.

Как утверждает продюсер, Киркоров зачастую прибегал к оформлению кредитов для того, чтобы «сделать качественный продукт и удивить зрителя».

«Он вкладывал все имеющиеся у него деньги», – добавил Лавров.

Ранее издание сообщило, что певцу Филиппу Киркорову может грозить уголовное дело из-за якобы нарушения налогового законодательства. Как отмечалось, журналистское расследование показало, что музыкант, предположительно, может занижать налоговые платежи по схеме дробления бизнеса.