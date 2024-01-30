Филипп Киркоров: последние новости 30 января, где сейчас, долги, отмены

Народный артист России Филипп Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки. Какие еще последние новости о поп-короле известны, когда он вернется на родину, есть ли у него долги?

Куда уехал Киркоров

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Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу артистки.

В руках у Киркорова были полные пакеты мерча исполнительницы. Компанию ему составил его новый директор Максим Ситник, уроженец Донбасса, который активно освещает поездку в Америку в соцсетях. При этом он не забывает упоминать Россию: помощник музыканта заявил, что скучает по россиянам и ждет встречи с мамой.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал Ситник.

По данным MK.RU, поп-король не собирается оставаться в США надолго. По информации издания, Киркоров мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — утверждают журналисты.

Есть ли у Киркорова долги

Концертный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По его словам, артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно когда дело касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что его бывший концертный директор покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя. Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: „Вижу цель — не вижу препятствий!“» — объяснил продюсер.

Недавно суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Также суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что музыкант погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН.

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Музыкант не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, поп-короля убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.

Певец также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», однако сцены с ним пришлось вырезать из финальной версии выпуска. Продюсер Артур Азизбекян заявил, что Киркоров получил за эти съемки 30 млн рублей.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок съемки с Киркоровым», — рассказал он в подкасте «Закулисные истории».

При этом «Закулисные истории» позиционируется как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

Когда Киркоров может вернуться в эфир

По данным MK.RU, бойкот Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. Поп-король должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также певца убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который состоится в Санкт-Петербурге 25 февраля.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» звезды, в том числе Киркоров, вернутся в эфир. Однако он не исключил, что некоторые организаторы мероприятий будут продолжать бойкотировать поп-короля после скандала.