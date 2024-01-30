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Участников группы «Би-2» отказались отпускать в Израиль

Власти Таиланда отменили решение о депортации участников музыкальной группы «Би-2» в Израиль, сообщили представители пресс-службы коллектива. Они связывают отмену решения с визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства. News.ru

«Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — говорится в сообщении. NSN.FM

Ранее пятеро участников группы "Би-2" с гражданством РФ, задержанные в Таиланде за нелегальные концерты, оштрафованные и ожидающие депортации из королевства, отказались от встречи с российским консулом. Российская газета

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