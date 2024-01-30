Суд не стал штрафовать Лигалайза за дискредитацию российской армии

Бутырский суд Москвы не стал привлекать к ответственности рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) по статье о дискредитации российской армии из-за истечения срока давности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В суд поступил протокол в отношении Меньшикова, составленный по ч. 1 ст 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ). Дело об административном правонарушении прекращено в связи с истечением сроков давности", - сказали в суде.

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