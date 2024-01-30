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В Израиле заявили, что пытаются помочь своим гражданам из числа музыкантов "Би-2"

Власти Израиля находятся на связи со своими гражданами из числа музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, и пытаются им помочь. Об этом заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят в ответ на запрос о ситуации с возможной депортацией музыкантов группы "Би-2" из Таиланда в Израиль. ТАСС

"МИД Израиля и посольство в Таиланде находятся в контакте с гражданами Израиля и пытаются помочь им", - рассказал он. Российская газета

Ранее пятерых музыкантов из российской рок-группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке. Lenta.ru

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