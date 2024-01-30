Власти Израиля находятся на связи со своими гражданами из числа музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, и пытаются им помочь. Об этом заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят в ответ на запрос о ситуации с возможной депортацией музыкантов группы "Би-2" из Таиланда в Израиль. ТАСС