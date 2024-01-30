Бузова высказалась о создании марафонов

«Да, я люблю зарабатывать, но у меня для этого есть телевизионные шоу, где выступаю в качестве ведущей, концерты, мероприятия. Личные курсы и тренинги — это табу, как парень подруги. Я если делюсь каким-то опытом, то бесплатно. Например, хожу в спортзал и выкладываю свои тренировки в социальных сетях», — заявила артистка.