В группе «Би-2» призвали «не доверять информации из сторонних источников» после появления новостей, что музыкантов депортируют из Таиланда в Израиль, а не в Россию. Об этом сообщается на странице группы в одной из соцсетей.

Ранее музыкантов задержали в Таиланде за выступление без необходимых документов (как заявили представители «Би-2», организаторы неправильно оформили документы). Суд Пхукета назначил им штрафы — по 85 долларов (около 7,6 тысячи рублей) каждому.

За работу в Таиланде без официального разрешения грозит штраф, депортация и запрет на въезд в течение нескольких лет. СМИ писали, что музыкантов «Би-2» могут депортировать в Россию, так как они въезжали в Таиланд по российским загранпаспортам.

Позже израильская газета Ynet сообщила, что все участники группы имеют российское гражданство, но у четверых из них также есть паспорта Израиля, а еще у двоих — граждане Австралии и США. По данным издания, израильские дипломаты надавили на чиновников в Таиланде, заявив, что депортировать музыкантов в Россию нельзя из соображений безопасности. Как утверждает Ynet, четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль.

В самой группе это не подтвердили.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена», — подчеркивается в сообщении «Би-2».