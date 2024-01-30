Михалков категорично высказался о покинувшей Россию Пугачевой
Певица Алла Пугачева уже никогда не сможет занять то положение, которое занимала для всего русского народа до своего отъезда из РФ. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков, пишет ТАСС.
«Никогда. То же место, которое занимала, она не займет никогда», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
При этом он вспомнил обратный пример — актрису Ирину Горбачеву, которая после начала специальной военной операции выступала против намерений Москвы, а недавно дала интервью и призналась, что переосмыслила свои взгляды и теперь целиком поддерживает РФ. Михалков указал, что верит Горбачевой и готов работать с ней.
Он также пожалел о том, что Россию покинул комик Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом), так как считает его очень талантливым человеком. Однако теперь, подчеркнул Михалков, тот не сможет реализовать себя как актера и режиссера.