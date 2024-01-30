Брежнева отреагировала на обвинения Бони

Певица Вера Брежнева отреагировала на заявление телеведущей Виктории Бони, которая в шоу «Злые языки» обвинила артистку в эскорте. Бывшая участница группы «ВИА Гра» потроллила модель в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Вера Брежнева выложила ироничную публикацию, в которой сообщила условия для тех, кто хочет с ней встретиться.
«Хочешь провести вечер со мной? Условия в следующем сторис», — написала артистка.
После этого Вера Брежнева опубликовала анонс своих будущих концертов. В феврале бывшая участница группы «ВИА Гра» выступит в Астане, Алма-Ате, Бишкеке и Баку. Она предложила желающим выбрать дату и место и приобрести билет.
На программе «Злые языки» Виктория Боня рассказала, что Вера Брежнева якобы занималась эскортом в 2011 году. По словам телеведущей, ее друг обращался к певице, однако был шокирован ее расценками.
«Вера хочет в подарок часы». То есть предлагалось подарить сначала эти часы, которые стоили там тоже под $70 тысяч. И дальше она придет на свидание, но если она захочет, то она пойдет дальше. Если чек не понравится, то нет. В итоге, он (друг), когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч и без гарантии, он сказал: «Спасибо, до свидания», — поделилась Боня.