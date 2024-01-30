Брежнева отреагировала на обвинения Бони

«Вера хочет в подарок часы». То есть предлагалось подарить сначала эти часы, которые стоили там тоже под $70 тысяч. И дальше она придет на свидание, но если она захочет, то она пойдет дальше. Если чек не понравится, то нет. В итоге, он (друг), когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч и без гарантии, он сказал: «Спасибо, до свидания», — поделилась Боня.