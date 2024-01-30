Михалков предложил зеркальный ответ на блокировку YouTube его канала

"Мне абсолютно все равно. Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать. Тоже закрывать их каналы такого рода. А для нашего контента у нас есть свои площадки, отечественные, подконтрольные нам и действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами", - сказал он.