Раскрыто место депортации музыкантов «Би-2»
В Израиль, а не в Россию собираются депортировать четырех участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде с 24 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Ynet.
Как говорится в публикации, туда намереваются отправить в том числе и солиста группы — Леву (признан в РФ иностранным агентом), который прибыл в Таиланд по паспорту Израиля.
Ynet пишет, что Министерство иностранных дел и посольство Израиля связалось с властями Таиланда, обеспокоенные возможной угрозой безопасности артистов в случае их депортации в РФ. Они смогли договориться о депортации четырех из семи задержанных, так как у них есть израильские паспорта, передача должна состояться сегодня.
Еще один участник группы с австралийским гражданством будет отправлен в Австралию. Куда депортируют остальных музыкантов пока неизвестно, однако Ynet утверждает, что в РФ не вернут никого из них.
Участников «Би-2» задержали 24 января после концерта в Пхукете. Как рассказали сами артисты, полиция обвинила их в нарушении правил проведения мероприятия, хотя все прошло в полном соответствии с местными законами. Позднее музыкантов оштрафовали и увезли в центр задержания миграционной полиции.