Раскрыто место депортации музыкантов «Би-2»

В Израиль, а не в Россию собираются депортировать четырех участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде с 24 января. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Ynet.

Как говорится в публикации, туда намереваются отправить в том числе и солиста группы — Леву (признан в РФ иностранным агентом), который прибыл в Таиланд по паспорту Израиля.

Ynet пишет, что Министерство иностранных дел и посольство Израиля связалось с властями Таиланда, обеспокоенные возможной угрозой безопасности артистов в случае их депортации в РФ. Они смогли договориться о депортации четырех из семи задержанных, так как у них есть израильские паспорта, передача должна состояться сегодня.

Еще один участник группы с австралийским гражданством будет отправлен в Австралию. Куда депортируют остальных музыкантов пока неизвестно, однако Ynet утверждает, что в РФ не вернут никого из них.