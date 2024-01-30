Стало известно место депортации музыкантов «Би-2»

Участников рок-группы «Би-2», которых задержали в Таиланде 24 января, планируют депортировать в Израиль , а не в Россию . Об этом сообщает израильское издание Ynet.

«После вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде четверо членов группы („Би-2“ — прим. URA.RU), задержанные в Бангкоке , будут депортированы в Израиль. Семь участников российской группы были арестованы после выступления в Таиланде без лицензии. Были опасения, что их экстрадируют в Россию», — передает Ynet.

Артистов задержали 25 января в Таиланде и отправили в камеру полицейского участка из-за некорректно оформленных документов. Суд оштрафовал музыкантов, однако через какое-то время за них взялась миграционная полиция. Участников группы посадили в клетку под палящим солнцем и планировали первоначально экстрадировать в Россию. URA.RU собрало всю известную информацию о судьбе музыкантов в один материал.