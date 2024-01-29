Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве
Лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали в кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков. Об этом ТАСС он сообщил лично.
По словам Троицкого, музыкальный коллектив устроил перформанс с десятью бутылками водки в кинотеатре, где проходит премьера фильма «Брат-3».
«Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте», — сказал он.
При этом, Троицкий, указал, что в баре кинотеатра «свободно продается водка и пиво».
Задержание коллектива «Коррозия металла» ТАСС также подтвердили в правоохранительных органах.
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