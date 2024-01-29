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Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве

Лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали в кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков. Об этом ТАСС он сообщил лично.

Лидера «Коррозии металла» задержали в Москве
© Пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО

По словам Троицкого, музыкальный коллектив устроил перформанс с десятью бутылками водки в кинотеатре, где проходит премьера фильма «Брат-3».

«Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке. Нам вменяют распитие спиртных напитков в общественном месте», — сказал он.

При этом, Троицкий, указал, что в баре кинотеатра «свободно продается водка и пиво».

Задержание коллектива «Коррозия металла» ТАСС также подтвердили в правоохранительных органах.

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