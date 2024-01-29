$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Участники «Би-2» ждут депортации из Бангкока в клетке под палящим солнцем

Участники группы «Би-2», ожидающих депортации из Таиланда,держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев*.

Участники «Би-2» ждут депортации из Бангкока в клетке
© РИА Новости

«Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Это клетка под раскаленным солнцем. Там сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН.

Музыканты находятся почти без одежды.

Участников «Би-2» требуют задержать по прилете в РФ

Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции.

Шоу-бизнес
Бангкок
Таиланд
25