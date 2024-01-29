Участники «Би-2» ждут депортации из Бангкока в клетке под палящим солнцем
Участники группы «Би-2», ожидающих депортации из Таиланда,держат в Бангкоке в клетке под палящим солнцем. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев*.
«Условия, в которых они содержатся — совершенно чудовищные. Это клетка под раскаленным солнцем. Там сейчас 35-40 градусов жары», — цитирует журналиста НСН.
Музыканты находятся почти без одежды.
Участников «Би-2» задержали в Таиланде в четверг за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере районного отделения полиции.