"Страсти": певица Клава Кока сняла виллу на Мальдивах за 2,5 миллиона рублей

Отдых на Мальдивах обошелся певице Клаве Коке минимум в 2,5 млн рублей, пишут «Страсти». Издание отмечает, что артистка остановилась в пятизвездочном отеле, выбрав для себя и своей семьи резиденцию с бассейном. Исполнительница улетела отдыхать несколько дней назад вместе с членами своей семьи: сестрой, бабушкой и дедушкой.

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Площадь апартаментов певицы составила 664 кв. м. В резиденции есть четыре отдельные спальни, две гостиные, четыре ванные комнаты, терраса и персональный выход к океану.

Как уточняет издание, неделя отдыха в такой резиденции составляет от 2,5 млн рублей. При этом проживание в отеле с системой питания «все включено» обойдется в 3,5 млн рублей.

Клава Кока ранее приобрела новый Mercedes-Benz Maybach. Певица показала поклонникам автомобиль необычного лавандового цвета, устроив своеобразное «гендер-пати». Перед тем как объявить о машине, блогер сообщила о «пополнении». Цены на авто подобной марки начинаются от 27 млн рублей. Это уже не первый «Майбах» Клавы Коки.