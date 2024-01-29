Звезда «Женского стендапа» рассказала о жизни после развода

Российская юмористка, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова рассказала, что после расставания с мужем, комиком Игорем Джабраиловым, стала лучше понимать себя. О жизни после развода она рассказала в выпуске шоу «БеС Комментариев», доступном на YouTube.

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По словам Джабраиловой, после расставания с мужем она впервые начала жить одна. Юмористка призналась, что ей нравится быть одной.

«Вообще классно [жить одной]. Пока что лучшее время в моей жизни. Каждому советую хотя бы немного в своей жизни побыть одному», — заявила она.

Она уточнила, что благодаря этому периоду стала лучше понимать себя. В частности, как отметила Джабраилова, у нее стали формироваться собственные предпочтения в еде, музыке, одежде и других сферах.

Ранее Джабраилова рассказала об отношениях с новыми участницами «Женского стендапа». Она выразила опасения, что ее отношение к выступлениям может отбить мотивацию к развитию у начинающих юмористок.