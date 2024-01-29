Ситуация изменилась: кого из уехавших звезд уже не готовы слушать за границей

Некоторое время покинувшие Россию знаменитости могли зарабатывать лишь в тех странах, которые облюбовали релоканты. Однако к началу 2024 года все изменилось — группа «Би-2» оказалась в полицейском участке из-за отсутствия разрешения на работу, а комик Максим Галкин* (признан в России иноагентом) лишился возможности приехать в ОАЭ и на Бали. Life.ru рассказал, какие звезды уже столкнулись с проблемами.

График Галкина* пустеет

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Неприятности у Галкина*, которого недавно оштрафовали на 2,4 млн рублей в ОАЭ, не заканчиваются. Теперь его не пускают в страны Юго-Восточной Азии — в январе были сорваны выступления в Таиланде, а недавно отменился концерт на Бали. В Индонезии юмористу оказались не рады даже несмотря на наличие рабочей визы. Сам Галкин* заявлял, что все из-за «просьбы правительства РФ» не пускать его на Бали, однако подтверждающих это документов он не приложил.

Сейчас комику нужно поискать новые источники доходов. До осени у артиста запланировано 40 концертов, однако три четверти из них в странах Прибалтики и Израиле. Штучные выступления должны состояться в Чехии, Словакии, Сербии и микротур по Австралии — гастролей по Западной Европе, США и Азии теперь нет.

«Би-2» тоже без Таиланда

За несколько дней до инцидента с Галкиным* проблемы случились у группы «Би-2» — рокеров задержали на Пхукете. Как заявляли в туристической полиции, они прибыли в провинцию по туристической визе, а не рабочей, — вероятно, хотели сэкономить. Каждого из участников обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч батов. При этом сами артисты уверяют, что концерты в Таиланде проходили официально и с привлечением местных организаторов, а задержали их якобы из-за неправильно оформленных документов.

Сейчас музыканты, по сообщениям СМИ, все еще находятся в центре содержания миграционной полиции. «Би-2» ждут, когда их переведут в Бангкок, откуда группа будет депортирована. За помощью в российское консульство никто из членов команды не обратился, при том, что в группе есть граждане России. Не исключено, что после депортации в РФ некоторых из участников задержат.

В афише группы за этот год осталось всего 8 концертов до 1 сентября. При этом выступления в Казахстане и Дубае могут быть отменены, если власти, как и в случае с Галкиным*, решат запретить выходить на сцену музыкантам.

У Шаца* тоже проблемы

Юмориста Михаила Шаца* (признан в России иноагентом) также выгнали с Бали. Миграционная служба Индонезии экстрадировала его с острова еще в марте 2023 года. Как и в случае с «Би-2», он не оформил специальную рабочую визу. Артиста отправили обратно в Тель-Авив, откуда он прибыл дать концерт.

В Израиле Шац* живет не богато — в съемном жилье вместе с дочерью. С отъезда он постоянно давал концерты, однако гастрольные планы артиста на нынешний год выглядят скупо. Запланировано лишь четыре мероприятия — на новой родине, в Грузии и Германии. Все они на весну — две роли в театре в Израиле, одно выступление в баре в Тбилиси и стендап в Берлине.

При этом в последнее время Шац* стал активнее появляться на YouTube. Вероятно, юморист пытается сделать ставку на блогинг и различные шоу в Интернете.