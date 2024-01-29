Лера Кудрявцева объяснилась, почему сорвалась на шоу у Малахова
Грандиозный скандал разразился в эфире шоу Андрея Малахова. Гостьей эфира стала мать, бросившая пятерых детей, среди которых был и ребенок с ДЦП.
Как пишет «Комсомольская правда», в какой-то момент гостья шоу Лера Кудрявцева не выдержала и выплеснула в лицо гостье стакан воды. Сей факт поразил поклонников, которые оставили под видео десятки комментариев.
Лера Кудрявцева объяснилась за истерику у Андрея Малахова. Она рассказала, что сначала гости очень тепло и душевно общались, пели. В какой-то момент в студии появился парень.
Андрей рассказал о его тяжкой судьбе. Родная мать родила и бросила его в общественном туалете. Ребенка нашли и сдали в детдом. Как оказалось, у его матери было пятеро детей. Всех она бросила.
"В моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало. Я вижу глаза этого паренька. Раненый... И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!" - оправдалась знаменитость за свой срыв.