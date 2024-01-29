Лера Кудрявцева объяснилась, почему сорвалась на шоу у Малахова

"В моей голове крутится жизнь этого пацана, брошенного в общественном туалете, детский дом, надежда, что мать его вспомнит, найдет… И у меня падает забрало. Я вижу глаза этого паренька. Раненый... И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана!" - оправдалась знаменитость за свой срыв.