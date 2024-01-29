Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

41-летняя Бритни Спирс выложила видео с новым клипом 42-летнего Джастина Тимберлейка и извинилась перед ним за то, что откровенно рассказала об их отношениях в своих мемуарах, которые выпустила в октябре прошлого года. Певица написала в книге, что Джастин Тимберлейк изменил ей с «другой звездой», а также заявила, что он заставил ее сделать аборт в 19 лет.