Брежнева посмеялась над обвинениями в эскорте со стороны Бони

41-летняя украинская певица Вера Брежнева в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировала смеющимся смайлом на комментарий подписчицы о словах российского блогера Виктории Бони, которая рассказывала о ее работе в эскорте. Артистка не стала комментировать заявление о том, что она встречалась с мужчинами за $100 тыс. и просила дорогие подарки.

Вера, ну поставьте на место эту [порочную женщину] Боню, которая вас назвала эскортницей и даже назвала цену, — написала поклонница Лиана.

Пользователь Анна Омар отметила в комментариях, что без Константина Меладзе Брежнева «уже не та». Другой подписчик подчеркнул, что Брежнева не опустилась «до уровня сплетен Бони» и не стала опровергать слова об эскорте.

Вера все делает правильно. Не обращай внимания на тех, кто этого не заслуживает. Если бы Боня не «росла духовно» и разводила лохов на деньги, она бы все равно осталась лицом между колен Степана из «Дома-2». Это просто ревность — и точка, — сказано в комментариях.

Ранее Боня уличила украинскую певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тыс. и часы за $70 тыс. в подарок. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки». До этого стало известно, что бывшего мужа Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине. Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи.