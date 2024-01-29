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Павел Воля раскрыл, на что потратил самый крупный гонорар за выступление

Звезда Comedy Club Павел Воля заявил, что на свой самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. В программе «Шоу Воли» комик пояснил, что это произошло очень давно, кроме того, автомобиль был подержанным.

Павел Воля рассказал, на что потратил самый крупный гонорар
© РИА Новости

Я не помню, сколько он стоил, но для меня на тот момент это была фантастика, — признался Воля.

В свою очередь его соведущий Илья Соболев назвал ситуацию с внушительными заработками на поприще комиков нетипичной. По его словам, на свой самый большой гонорар он мог бы сделать первый взнос по ипотеке за небольшую квартиру в Казани.

Ранее актер Геннадий Хазанов рассказал, что не досмотрел шоу Павла Воли из-за обилия нецензурной брани в монологах. По его словам, юморист давал совместный концерт с Гариком Мартиросяном, но не смог так же рассмешить зал, как его коллега, из-за чего начал материться.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на шутку Воли, в которой интернет-пользователи усмотрели нормализацию изнасилования. Она задалась вопросом, зачем подобное транслируют на гигантскую аудиторию. Защитники юмориста настаивали, что шутка была вырвана из контекста и в монологе шла речь об интимном контакте между сонными супругами.

Шоу-бизнес
Екатерина Мизулина
Илья Соболев
Геннадий Хазанов
Гарик Мартиросян
Павел Воля