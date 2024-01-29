Стало известно, почему Федосеева-Шукшина потеряла квартиру в Финляндии

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги, рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ ее внучка Анна Шукшина. Она заявила, что размер долга составил 100 тысяч рублей.

По словам Шукшиной, она была собственником квартиры в течение 15 лет, однако в феврале 2023 года переписала ее на бабушку. После этого Федосеева-Шукшина начала сдавать жилье в аренду. Из-за действий властей Финляндии в отношении российских граждан стало невозможным оплачивать коммунальные услуги.

Платить очень стало сложно всем русским, владеющим квартирами в Финляндии. Даже если русский человек придет в банк с деньгами и скажет «возьмите и положите на мой счет» — это сложно. Там нужно лицо доверенное, еще какой-то счет открыть, договориться со всеми банкирами, — заявила Шукшина.