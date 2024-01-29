Клава Кока прокомментировала слухи о беременности

Певица Клава Кока прокомментировала слухи о своей беременности. Знаменитость высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

На прошлой неделе 27-летняя Клава Кока сообщила поклонникам, что они с возлюбленным Александром Повериным ждут пополнение. Поклонники стали подозревать, что певица беременна. Однако позже артистка рассказала о покупке нового автомобиля. Клава Кока выложила фото на фоне машины Mercedes-Benz Maybach фиолетового цвета с белым салоном.

Несмотря на эту новость, интернет-пользователи продолжили думать, что певица и ее возлюбленный скоро станут родителями. Клава Кока опубликовала скрин с комментариями подписчиков и ответила, что беременность — «следующая цель».

Клава Кока познакомилась с блогером Александром Повериным на проекте «Сердце Клавы», где девушка пыталась найти возлюбленного. В финале шоу знаменитость выбрала Александра среди трех молодых людей. После программы влюбленные начали официально встречаться. Сейчас певица и блогер часто выкладывают совместные фотографии в социальных сетях.