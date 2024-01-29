Старый трек Бритни Спирс возглавил чарты в день релиза новой песни Тимберлейка

Поклонники американской певицы и актрисы Бритни Спирс не позволили ее бывшему возлюбленному и коллеге по актерскому цеху Джастину Тимберлейку осуществить «великое» возвращение в сферу музыки. Об этом стало известно из данных прослушивания на музыкальной площадке Apple Music.

© Вечерняя Москва

По информации сервиса, в день релиза новой композиции музыканта фанаты Спирс стали слушать ее трек «Selfish», который вышел в свет 13 лет назад. Массовое прослушивание старой песни Спирс смогло возвысить ее в чарте.

Поклонники выбрали эту композицию неслучайно, ведь новая песня Тимберлейка называется точно так же. В результате флешмоба старый трек Спирс обогнал в чарте сингл ее экс-возлюбленного и даже возглавил хит-парад.

В конце ноября стало известно, что Джастин Тимберлейк намерен подать в суд на Бритни Спирс. Такое решение связано с хейтом и репутационными потерями знаменитости после выхода мемуаров певицы. В них Спирс обвинила Тимберлейка в измене, а также в том, что он заставил ее сделать аборт, когда они были в отношениях.